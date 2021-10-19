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Karar çıktı: Antwerp maçı seyircisiz

Spor 19.10.2021, 22:36
Karar çıktı: Antwerp maçı seyircisiz
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Fenerbahçe'nin Antwerp'le 4 Kasım'da deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi grup maçı ev sahibi takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynananacak.