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Karakola taciz ateşi açan teröristler öldürüldü

Genel 08.02.2022, 13:42
Karakola taciz ateşi açan teröristler öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre;
Mardin'de karakola taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.