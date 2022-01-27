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Kar meyve ve sebze fiyatlarını vurdu

Genel 27.01.2022, 10:43
Kar meyve ve sebze fiyatlarını vurdu
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Son bir haftadır devam eden soğuklar ve yoğun kar yağışı Akdeniz'e kadar inerken, ulaşımla birlikte gıda zincirinde de aksamalar yaşanmaya başladı. Tüm bu olumsuzluklar sebze ve meyve fiyatlarını artırdı.