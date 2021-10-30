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Röportaj
Kanserle mücadele eden Canan Ergüder hem ağladı hem ağlattı
Genel
30.10.2021, 09:46
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Usta sanatçı Canan Ergüder, tedavi gördüğü meme kanseri hakkında yaşadığı süreci İclal Aydın'a anlattı. Usta sanatçı, kimi zaman duygusal anlar yaşadı.
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#vefat
#NATO
#Dolar
#koronavirüs
#Boşanma
#meyve
#Vedat Muriqi
#Adana Demirspor
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Zülfü Livaneli
#Rıdvan Dilmen
#UEFA Avrupa Ligi
#abd
#Trabzonspor
#gazeteci
#dündar siz
#eş
#final
#Bursaspor