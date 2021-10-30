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Kanserle mücadele eden Canan Ergüder hem ağladı hem ağlattı

Genel 30.10.2021, 09:46
Kanserle mücadele eden Canan Ergüder hem ağladı hem ağlattı
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Usta sanatçı Canan Ergüder, tedavi gördüğü meme kanseri hakkında yaşadığı süreci İclal Aydın'a anlattı. Usta sanatçı, kimi zaman duygusal anlar yaşadı.