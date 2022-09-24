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Kanser tedavisi gören Athena Hakan Özoğuz'dan haber var!
Genel
24.09.2022, 13:35
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Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfoma nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Yaşadığı sağlık sorununun mesajını aylar önce veren Özoğuz, sosyal medya hesabından kendisine gelen desteğe teşekkür etti, son durumunu açıkladı.
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#yekta saraç
#domates
#günleri
#Poliklinik
#Şampiyonlar Ligi sonuçları
#marmaris
#Burak Özçivit
#Boşanma
#alp
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