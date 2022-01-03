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Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici'den ilginç iddia: "Hamidiye Su’yu CHP kurdu"

Genel 03.01.2022, 22:06
Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici'den ilginç iddia: "Hamidiye Su’yu CHP kurdu"
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Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, dün gece katıldığı bir televizyon programında 120 yıl evvel Sultan 2. Abdülhamid tarafından kurulan Hamidiye Su'yun 1970'li yıllarda CHP tarafından kurulduğunu söyledi.