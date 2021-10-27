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Röportaj
Kamuda tasarrufta yeni dönem başlayacak
Genel
27.10.2021, 09:59
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Haziran ayında yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesinin ardından kamuda gereksiz harcamaların önüne geçilerek tasarruf yoluna gidilecek. İşte detaylar...
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#vefat
#Dolar
#Trabzonspor
#Vedat Muriqi
#Zülfü Livaneli
#Rıdvan Dilmen
#hulusi akar
#Bingöl Devlet Hastanesi
#koronavirüs
#eş
#final
#tsk
#azerbaycan
#magazin haberleri
#cemal kaşıkçı
#Sayı
#Bursaspor
#beşiktaş
#31 Mart
#Adana Demirspor