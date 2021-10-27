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Kamuda tasarrufta yeni dönem başlayacak

Genel 27.10.2021, 09:59
Kamuda tasarrufta yeni dönem başlayacak
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Haziran ayında yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesinin ardından kamuda gereksiz harcamaların önüne geçilerek tasarruf yoluna gidilecek. İşte detaylar...