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Kadın Basketbol Takımı'nın ilk kaptanı hayatını kaybetti

Genel 12.03.2022, 16:22
Kadın Basketbol Takımı'nın ilk kaptanı hayatını kaybetti
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın efsane ismi Sevim Sayın Bilgin, 83 yaşında yaşamını yitirdi.