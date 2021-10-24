Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe bir kez daha ön alanda farklı bir üçlü ile çıktı karşılaşmaya. Orta sahada ise Antwerp maçında oyuna girdikten sonra takımı hem savunmada hem de hücumda rahatlatan Zajc vardı. Ön alandaki Pelkas, Rossi, Serdar ve arkalarında Gustavo ile Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında ilk yirmi dakikaya ön alan baskısı ile başladı. Bu dakikalarda Serdar ile iki pozisyon bulan Fenerbahçe bunlardan faydalanamadı ve Alanyaspor ilk kez yirminci dakikada Fenerbahçe sahasına serbest atış ile çıkabildi. Fenerbahçe ilk yarıda tempo olarak olması gereken seviyedeydi. Bu tempo ile ilk yarıda tek eksik skordu. Tisserand'ın takıma dönmesi ve topla oyuna katılması özellikle Fenerbahçe'nin sağ kanadının hücumda etkili olmasını sağladı. Sol kanat ise sağ kanat kadar etkili değildi. Serdar Dursun'un yanında Berisha ya da Valencia'nın oynaması gerektiğini ilk yarının sonuna not düşelim.

Fenerbahçe ikinci yarıya da aynı on bir ve aynı tempo ile başladı. Bu baskı ile yine pozisyonlar buldu Fenerbahçe, ancak skoru bulamadı. Bu dakikalarda Fenerbahçe'de eksik olan Serdar Dursun'un yanında onun boşalttığı alanlara koşacak Valencia ya da Berisha idi. Öte yandan özellikle Sangare'nin hücumda yaptığı ortaların tamamının rakibe gitmesi de Fenerbahçe hücumlarını etkisiz hale getirdi. 72. dakikada Pereira bu sezon belki de sahaya en kötü müdahalesini yaptı. Orta sahadan Gustavo'yu savunmanın göbeğine Antwerp maçının etkisiz oyuncularından Sosa'yı, Crespo ile orta sahanın göbeğine aldı. Novak sol kanada, Ferdi sağ kanata geçti. Bu kadar değişiklik sonrası olan karmaşada Alanyaspor maç boyunca aradığı pozisyonu ve golü buldu. Tam bu noktada Novak'ın ortasında Serdar'ın golü oyunda Fenerbahçe'yi tutan gol oldu. Golden sonra Fenerbahçe oyunu yeniden kontrolüne alıp Szalai ile net bir gol kaçırdı. Dokuz kornerden bir gol bulamayan Fenerbahçe dördüncü kornerini atan Alanyaspor'dan golü kalesinde gördü. Bu kornerde de topun en etkisiz yer olan stoperde bulunan Gustavo'da çıkması da manidar.

Fenerbahçe belki de en tempolu oynadığı, rakibi yarı sahasına hapsettiği maçı kaybetti. Kaçan goller, 72. dakikada yapılan bence yanlış değişiklikler maçın kırılma anlarıydı.

Bu sezon bu oyun sistemi ile oynayacağını baştan deklare eden Pereira'ya bu sistemin en önemli mevkilerine doğru transferleri yapamayan yönetimin de payı çok büyük. Hafta boyunca hem camianın hem de kendi gündemini hakemler üzerinden okuyan yönetim bu konuda da dört yıldır yapamadığı özeleştiriyi yapmak zorunda artık.

Ayrıca Trabzonspor maçından sonra yaptıkları ile ceza alan Altay ve Osayi de bu mağlubiyet sonrası ne düşündü merak ediyorum.

Ne olursa olsun sonuna kadar destek olan tribünler dört yıl sonunda bugün ilk kez "Yönetim İstifa" diye bağırdı bunu da tarihe not düşelim.