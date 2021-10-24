banner38

24.10.2021, 21:15

Kadıköy düştü

Cüneyt Kaşeler

Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe bir kez daha ön alanda farklı bir üçlü ile çıktı karşılaşmaya. Orta sahada ise Antwerp maçında oyuna girdikten sonra takımı hem savunmada hem de hücumda rahatlatan Zajc vardı. Ön alandaki Pelkas, Rossi, Serdar ve arkalarında Gustavo ile Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında ilk yirmi dakikaya ön alan baskısı ile başladı. Bu dakikalarda Serdar ile iki pozisyon bulan Fenerbahçe bunlardan faydalanamadı ve Alanyaspor ilk kez yirminci  dakikada Fenerbahçe sahasına serbest atış ile çıkabildi. Fenerbahçe ilk yarıda tempo olarak olması gereken seviyedeydi. Bu tempo ile ilk yarıda tek eksik skordu. Tisserand'ın takıma dönmesi ve topla oyuna katılması özellikle Fenerbahçe'nin sağ kanadının hücumda etkili olmasını sağladı. Sol kanat ise sağ kanat kadar etkili değildi. Serdar Dursun'un yanında Berisha ya da Valencia'nın oynaması gerektiğini ilk yarının sonuna not düşelim.

Fenerbahçe ikinci yarıya da aynı on bir ve aynı tempo ile başladı. Bu baskı ile yine pozisyonlar buldu Fenerbahçe, ancak skoru bulamadı. Bu dakikalarda Fenerbahçe'de eksik olan Serdar Dursun'un yanında onun boşalttığı alanlara koşacak Valencia ya da Berisha idi. Öte yandan özellikle Sangare'nin hücumda yaptığı ortaların tamamının rakibe gitmesi de Fenerbahçe hücumlarını etkisiz hale getirdi. 72. dakikada Pereira bu sezon belki de sahaya en kötü müdahalesini yaptı. Orta sahadan Gustavo'yu savunmanın göbeğine Antwerp maçının etkisiz oyuncularından Sosa'yı, Crespo ile orta sahanın göbeğine aldı. Novak sol kanada, Ferdi sağ kanata geçti. Bu kadar değişiklik sonrası olan karmaşada Alanyaspor maç boyunca aradığı pozisyonu ve golü buldu. Tam bu noktada Novak'ın ortasında Serdar'ın golü oyunda Fenerbahçe'yi tutan gol oldu. Golden sonra Fenerbahçe oyunu yeniden kontrolüne alıp Szalai ile net bir gol kaçırdı. Dokuz kornerden bir gol bulamayan Fenerbahçe dördüncü kornerini atan Alanyaspor'dan golü kalesinde gördü. Bu kornerde de topun en etkisiz yer olan stoperde bulunan Gustavo'da çıkması da manidar.

Fenerbahçe belki de en tempolu oynadığı, rakibi yarı sahasına hapsettiği maçı kaybetti. Kaçan goller, 72. dakikada yapılan bence yanlış değişiklikler maçın kırılma anlarıydı.
Bu sezon bu oyun sistemi ile oynayacağını baştan deklare eden Pereira'ya bu sistemin en önemli mevkilerine doğru transferleri yapamayan yönetimin de payı çok büyük. Hafta boyunca hem camianın hem de kendi gündemini hakemler üzerinden okuyan yönetim bu konuda da dört yıldır yapamadığı özeleştiriyi yapmak zorunda artık.
Ayrıca Trabzonspor maçından sonra yaptıkları ile ceza alan Altay ve Osayi de bu mağlubiyet sonrası ne düşündü merak ediyorum.

Ne olursa olsun sonuna kadar destek olan tribünler dört yıl sonunda bugün ilk kez "Yönetim İstifa" diye bağırdı bunu da tarihe not düşelim.

Yazarın Önceki Makalesi
Murat Tolga Şen
Murat Tolga Şen
Acun’un en çok reyting getiren programı kendi hayatı!
26 Kasım 2018
Yorumlar (0)
banner35
13
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Fenerbahçe 9 19
4. Karagümrük 10 18
5. Beşiktaş 9 17
6. Konyaspor 10 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Bursaspor 9 11
11. Gençlerbirliği 8 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 20
2. Sevilla 9 20
3. Real Sociedad 9 20
4. Osasuna 10 18
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 9 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2