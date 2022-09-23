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Jorge Jesus o ismi sildi! Devre arasında gönderiliyor

Spor 23.09.2022, 14:31
Jorge Jesus o ismi sildi! Devre arasında gönderiliyor
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Süper Lig'de ve Avrupa sergilediği futbolla ve aldığı sonuçlarla taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe'de forma yüzü göremeyen isimlerin başında gelen Serdar Dursun devre arasında takımdan ayrılıyor.