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Röportaj
Jorge Jesus o ismi sildi! Devre arasında gönderiliyor
Spor
23.09.2022, 14:31
1/6
Süper Lig'de ve Avrupa sergilediği futbolla ve aldığı sonuçlarla taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe'de forma yüzü göremeyen isimlerin başında gelen Serdar Dursun devre arasında takımdan ayrılıyor.
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#yekta saraç
#abd
#başkanlık
#Trabzonspor
#tek
#vaka sayısı
#Saadet Aylin Bayar
#Boşanma
#Tapduk Emre kimdir
#Şampiyonlar Ligi sonuçları
#prim
#tutuklama
#marmaris
#Sis
#İsmail Çataklı
#Tevfik Göksu
#Burak Özçivit
#2022 YKS
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#domates
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