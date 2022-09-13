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Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...

Spor 13.09.2022, 14:02
Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...
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Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'la çehresi değişti. Sarı-lacivertliler oynadığı oyunla 8 ayrı kategoride istatistiklerin zirvesinde yer aldı.