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Jorge Jesus derbi taktiğini belirledi!

Spor 27.09.2022, 13:26
Jorge Jesus derbi taktiğini belirledi!
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Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak.