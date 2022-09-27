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Röportaj
Jorge Jesus derbi taktiğini belirledi!
Spor
27.09.2022, 13:26
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Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak.
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#Tevfik Göksu
#fetö
#Adana Demirspor
#Yozgat
#baskın
#marmaris
#bergen filmi
#ege muslera
#Gyimah
#Orman
#rastgele test
#çevre
#menajer
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