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Röportaj
Joachim Löw'ün geliş tarihi belli oldu! 2 yıldızı sildi...
Spor
25.02.2022, 15:15
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Teknik direktör konusunda uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Joachim Löw'den müjdeli haber geldi. Dünyaca ünlü çalıştırıcı ile yapılan görüşmelerde mutlu sona çok yaklaşıldı ve artık imzaların atılması bekleniyor.
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#Boşanma
#Bright Osayi-Samuel
#Zıp Zıp Park
#Üvey oğul
#Kushner
#Kagawa
#MHK
#ankara film festivali
#filyasypn
#Yaren Kepez
#abd
#Nimet Abla
#Sancak
#cumhur
#Ligue 1
#reznikov
#zeytin
#Kulp
#Galatasaray
#tezgah
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