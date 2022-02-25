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Joachim Löw'ün geliş tarihi belli oldu! 2 yıldızı sildi...

Spor 25.02.2022, 15:15
Joachim Löw'ün geliş tarihi belli oldu! 2 yıldızı sildi...
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Teknik direktör konusunda uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Joachim Löw'den müjdeli haber geldi. Dünyaca ünlü çalıştırıcı ile yapılan görüşmelerde mutlu sona çok yaklaşıldı ve artık imzaların atılması bekleniyor.