banner38

İzel, Çelik ile neden küstüğünü yıllar sonra anlattı

Genel 24.03.2022, 14:35
İzel, Çelik ile neden küstüğünü yıllar sonra anlattı
1/8

Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Dur Bi Dinle" programına katılan Sanatçı İzel, Çelik ile neden küstüğünü yıllar sonra itiraf etti.