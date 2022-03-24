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Röportaj
İzel, Çelik ile neden küstüğünü yıllar sonra anlattı
Genel
24.03.2022, 14:35
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Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Dur Bi Dinle" programına katılan Sanatçı İzel, Çelik ile neden küstüğünü yıllar sonra itiraf etti.
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#etiket
#Fatih Yumak
#kargo gemiis
#Antalya
#Piyasa
#magazin haberleri
#eş
#Akın Akınözü
#Ankaragücü Göztepe şifresiz izle
#genk
#Trabzonspor
#kale
#İskelet
#Başkan
#Ataşehir
#İbrahim Kalın
#Mustafa Kemal
#Fahrettin Koca
#At
#nasa
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