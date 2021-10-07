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İtalya'yı da yenerler: 1-2

Spor 07.10.2021, 00:41
İtalya'yı da yenerler: 1-2
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İtalya'nın ilk yarının sonlarında 10 kişi kaldığı UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, 37 maçtır yenilmeyen rakibini 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.