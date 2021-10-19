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İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrette beklenen zam oranı

Genel 19.10.2021, 10:33
İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrette beklenen zam oranı
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Yıl sonunun yaklaşmasıyla milyonlarca kişi 2022 yılının asgari ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. En az enflasyon oranında artırılması beklenen asgari ücrette tahminler yüzde 20 oranında zam yapılması yönünde.