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İşte Kerem Aktürkoğlu'nun o sevincinin sırrı!

Spor 13.09.2022, 15:35
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun o sevincinin sırrı!
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Kasımpaşa maçında attığı 2 nefis golle yeniden rahat bir nefes alan Kerem Aktürkoğlu, kameralara dönüp, el öpme hareketi yapmıştı.