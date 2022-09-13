GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Bilim, Teknoloji
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Anketler
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun o sevincinin sırrı!
Spor
13.09.2022, 15:35
1/7
Kasımpaşa maçında attığı 2 nefis golle yeniden rahat bir nefes alan Kerem Aktürkoğlu, kameralara dönüp, el öpme hareketi yapmıştı.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun o sevincinin sırrı!
Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...
Necati Ateş'ten Galatasaray'ın yeni transferine övgü!
Fenerbahçe'de 160 milyonluk transfer fiyaskosu!
Nereden nereye! İşte Galatasaray'ın müthiş değişimi
Yeni Galeriler
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun o sevincinin sırrı!
Jorge Jesus'la en büyük Fener! İstatistikleri parçaladı...
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra aynı projede
Necati Ateş'ten Galatasaray'ın yeni transferine övgü!
Fenerbahçe'de 160 milyonluk transfer fiyaskosu!
Bu sitede
yayınlanan tüm materyalin
her hakkı mahfuzdur. Kaynak
gösterilmeden alıntılanamaz
.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
[email protected]
Güncel Haberler
İTO Başkanından 'sosyal konut projesi'ne ilişkin açıklama
İstanbul’da suya zam!
Mehmet Büyükekşi'den 'yabancı kuralı' açıklaması
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun o sevincinin sırrı!
Popüler Haberler
Bu gece başlıyor! Motorine indirim
Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Bacanaklar arasında arazi kavgası: 1 ölü
Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya: 'Ateş olsanız cümrünüz kadar yer yakarsınız'
#dışişleri
#Murat Boz
#Batman
#Teknik Direktör
#kira zam oranı
#Tevfik Göksu
#Japonya
#kuyumcu soygunu
#Gülperi Çetin kimdir
#Akhisarspor Başakşehir ne zaman
#Sultan
#çevre
#Crystal Palace
#ekim
#Sabahattin kimdir
#balkondan düşen kadın
#Suud
#Haçlı ordusu
#roketatar mühimmatları
#Yakup Otgöz
Copyright © 2022
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
|
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
|
Çerez Politikamız
|
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#dışişleri
#Murat Boz
#Batman
#Teknik Direktör
#kira zam oranı
#Tevfik Göksu
#Japonya
#kuyumcu soygunu
#Gülperi Çetin kimdir
#Akhisarspor Başakşehir ne zaman
#Sultan
#çevre
#Crystal Palace
#ekim
#Sabahattin kimdir
#balkondan düşen kadın
#Suud
#Haçlı ordusu
#roketatar mühimmatları
#Yakup Otgöz
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam