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İşte İŞKUR'un en fazla işe yerleştirdiği meslekler

Genel 18.10.2021, 15:14
İşte İŞKUR'un en fazla işe yerleştirdiği meslekler
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Milyonlarca kişiye iş kapısı sağlayan İŞKUR, 1 Ocak-15 Ekim arasında 1 milyon 36 bin kişiyi işe yerleştirdi.