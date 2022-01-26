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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!

Spor 26.01.2022, 13:45
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
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Fenerbahçe'de milli arada gözler transfere çevrildi. Sol bek transferi için geri sayıma geçen Sarı Lacivertliler forvet bölgesine de transfer yapmayı planlıyor. Sarı Laicvertlilerin forvet listesi şekillenmeye başladı.