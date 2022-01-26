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Röportaj
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
Spor
26.01.2022, 13:45
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Fenerbahçe'de milli arada gözler transfere çevrildi. Sol bek transferi için geri sayıma geçen Sarı Lacivertliler forvet bölgesine de transfer yapmayı planlıyor. Sarı Laicvertlilerin forvet listesi şekillenmeye başladı.
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#MCAS
#Enosis
#Kadın Silüeti
#31 Mart
#Ankaragücü Başakşehir bein sports izle
#Çelik yelek
#Ken Hu
#Türkiye Noterler Birliği
#Rezan Epözdemir
#Kuzgun 7 bölüm sansürsüz izle
#köy yolu
#Naksan Plastik
#Başkent
#dolar-Euro
#Karaman
#Abdulfettah el-Burhan
#Turkcell
#Simge Barankoğlu
#Kuzgun
#Halka 11 bölüm izle
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