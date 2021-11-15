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İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Devre arasında...

Spor 15.11.2021, 11:44
İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Devre arasında...
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Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın ara transfer döneminde yapacağı ilk hamle belli oldu.