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Röportaj
İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Devre arasında...
Spor
15.11.2021, 11:44
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Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın ara transfer döneminde yapacağı ilk hamle belli oldu.
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#vefat
#Dolar
#Zülfü Livaneli
#meyve
#Vedat Muriqi
#Bingöl Devlet Hastanesi
#final
#abd
#Boşanma
#koronavirüs
#Adana Demirspor
#Rıdvan Dilmen
#estetik
#GS
#Bursaspor
#UEFA Avrupa Ligi
#Trabzonspor
#Galatasaray
#gazeteci
#eş
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