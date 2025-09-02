İstanbul Valisi Davut Gül, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrenci ve 170 bin öğretmenin ders başı yapacağı yeni dönem öncesi önemli bilgiler paylaşıldı.

Vali Gül, "Yeni eğitim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek başladığı konuşmasında, İstanbul genelinde iki önemli gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

46 YENİ OKUL HİZMETE GİRDİ

Gül, 2025-2026 eğitim öğretim yılına İstanbul’un 46 yeni okulla başladığını belirtti. Açıklamaya göre, bu okullar arasında ilkokul, ortaokul, lise, anaokulu ve halk eğitim merkezleri yer alıyor. Yeni yatırımlar sayesinde on binlerce öğrenci daha modern, donanımlı ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşmuş oldu.

Vali Gül, "Bu ne demek? İstanbul'un her yaş grubundan öğrencisine dokunuyoruz; her kesime hitap eden yatırımları hayata geçiriyoruz demek" ifadelerini kullandı.

TÜM OKULLAR DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLDİ

İstanbul’da eğitim veren tüm okulların artık depreme dayanıklı olduğunu açıklayan Gül, 2006 yılında kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarla 1999 öncesi inşa edilen 1.530 okulun incelendiğini söyledi. Riskli bulunan 1.336 okuldan 359’u yıkılarak yeniden yapıldı, 816’sı güçlendirildi.

Gül, "Yeniden yapılması gerekenler yapıldı. Güçlendirmesi gerekenler güçlendirildi. İstanbul'daki eğitim veren tüm okul binaları güvenli hale getirildi" dedi.

150 OKULUN İNŞASI SÜRÜYOR

Vali Gül, şu anda İstanbul’un 39 ilçesinde kamu kaynakları ve hayırsever desteğiyle 150 yeni okulun inşaatının sürdüğünü açıkladı. Bu yatırımların Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayacağına dikkat çekti.

HEDEF: TAM GÜN EĞİTİM

İstanbul'da eğitimin kalitesini artırma hedeflerinden biri olarak tekli eğitime geçilmesi planlanıyor. Şu anda okulların yüzde 78’inde tam gün eğitim verilirken, yüzde 22’sinde ikili eğitim devam ediyor. Gül, bu hedefe en kısa sürede ulaşmak istediklerini vurguladı.

ZEYTİNBURNU’NA 3 YENİ OKUL

Yeni açılan 46 okuldan üçü Zeytinburnu’nda yer alıyor. Bu kapsamda:

Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi : 24 derslik, 36 atölye, 1.370 öğrenci

Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi : 24 derslik, 39 atölye, 289 öğrenci

Zeytinburnu Mehmet İhsan Mermerci Turizm Meslek Lisesi: 24 derslik, 39 atölye, 40 oda ve 118 yataklı uygulama otel ile 475 öğrenci

Vali Gül, "İstanbul geleceğini güvenle inşa ediyor, yarınlarına bugünden hazırlanıyor" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.