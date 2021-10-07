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İstanbul'un gezgin köpeği 'Boji' dünya basının gündeminde

Genel 07.10.2021, 13:29
İstanbul'un gezgin köpeği 'Boji' dünya basının gündeminde
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Geçtiğimiz haftalarda toplu taşıma araçlarına binerek İstanbul’u turlamasıyla ünlenen köpek Boji, dünya basınının gündemine geldi.