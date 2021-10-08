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İstanbul Park tarihinin en hızlı pilotu değişti

Spor 08.10.2021, 18:11
İstanbul Park tarihinin en hızlı pilotu değişti
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Britanyalı pilot Hamilton, Kolombiyalı pilot Montoya'yı geride bırakarak İstanbul Park tarihinin en hızlı pilotu unvanını ele geçirdi.