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İstanbul'daki sis maçı tehir ettirdi

Spor 05.11.2021, 22:55
İstanbul'daki sis maçı tehir ettirdi
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sis, İstanbulspor-Menemenspor maçını da etkiledi. Maç, 62. dakikada hakem tarafından tehir edildi.