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İspanyollardan flaş Maxi Gomez ve Fenerbahçe yorumu!

Spor 27.08.2022, 16:35
İspanyollardan flaş Maxi Gomez ve Fenerbahçe yorumu!
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Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla adından söz ettiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.