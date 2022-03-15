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İspanya, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor!

Spor 15.03.2022, 14:10
İspanya, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor!
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Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin yıldızı ise attığı 2 golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu oldu.