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3. Sayfa
Röportaj
İspanya, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! 'Barcelona için tehdit'
Spor
15.03.2022, 14:10
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Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin yıldızı ise attığı 2 golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu oldu.
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#whatsapp
#çalışan
#Bedirhan Çur
#Alişan
#Suud konsolosluğu
#SSP Grubu
#SE
#Genelge
#tahkim kurulu
#tufan gündüz
#Mustafa Kemal
#yabancı
#Ağrı
#kimyasal koku
#Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri
#Aydın
#cezayir
#Alman Bild gazetesi
#Erman Toroğlu
#Şemdinli
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