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İspanya'dan olay iddia! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer...

Genel 28.12.2021, 10:20
İspanya'dan olay iddia! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer...
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Ocak transfer döneminin yaklaşmasıyla transferde hareketli saatler yaşanıyor. İspanya'dan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddası geldi. İşte detaylar...