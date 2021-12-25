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İsmet İnönü'nün vefatının üzerinden 48 yıl geçti

Genel 25.12.2021, 11:43
İsmet İnönü'nün vefatının üzerinden 48 yıl geçti
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İsmet İnönü 25 Aralık 1973'te Pembe Köşk'te 89 yaşında hayatını kaybetti. İnönü, Anıtkabir'de Atatürk'ün mezarının tam karşısında toprağa verildi.