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İsmet İnönü'nün vefatının üzerinden 48 yıl geçti
Genel
25.12.2021, 11:43
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İsmet İnönü 25 Aralık 1973'te Pembe Köşk'te 89 yaşında hayatını kaybetti. İnönü, Anıtkabir'de Atatürk'ün mezarının tam karşısında toprağa verildi.
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#hatun hamamı
#spor
#İlker Aksum
#Karamollaoğlu
#Cebir Okulları Kurtköy Kampüsü
#tercih
#yapı
#forma
#trendyol
#3500 TL
#çevre
#braj
#İbrahim Demirci
#Emrah Özbey
#Osman Bey
#Diagne
#İsrail
#yekta saraç
#MR
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