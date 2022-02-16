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İsmail Kartal o isimle özel görüşüp talimat verdi!

Spor 16.02.2022, 15:20
İsmail Kartal o isimle özel görüşüp talimat verdi!
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Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Ozan Tufan'la özel bir görüşme yaptığı ifade edildi.