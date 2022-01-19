banner38

19.01.2022, 22:32

İsmail Kartal'ın kredisi

Cüneyt Kaşeler

Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe yönetimi İsmail hocanın taraftar gözündeki kredisinin kendilerinden daha fazla olduğuna karar vermiş olmalı ki dün İsmail Kartal'ı tek başına bıraktılar basın toplantısında. Hoca da bugüne kadar görmediğimiz bir sertlikte ve enerji ile konuştu basın toplantısında. Formasyon sorularına ısrarla "savunmada dörtlü oynayacağız" diye cevap verdi. Kadroyu görünce acaba üçlü başlar diye düşünmedim değil ama hoca bu sefer sağda Ferdi-Osayi, solda ise Atilla-Pelkas önlü arkalı başladı. Yedeklerde dörtlü savunmada orjinal sağ bek Nazım, önceki takımlarında zaman zaman sağ bek oynamış Tisserand varken bu oyuncuları tercih etmesi enteresandı. Sol tarafta ise öndeki Pelkas çizgi oyuncusu olmadığı için toplu ya da topsuz hep içeriye girdiği için Atilla o bölgede yalnız kaldı. Bu düzende oynanacaksa sol önde Ferdi ya da Osayi oynatılıp sağ bekte de Nazım ya da Tisserand tercih edilebilirdi. Aslen bu kadro bu oyuncularla hem de hiç oyuncu değiştirmeden üçlü oynar ama bildiğiniz gibi Fenerbahçe için yedi ölümcül günahtan en büyüğü savunmada üçlü oynamak. Altay aynı hücümdan ilk yarıda kaç tane yaptı bir noktada saymayı bıraktım ama savunmanın arkasına Serdar ile Kim arasına atılan bu toplardan birinde golü buldular. Fenerbahçe ise İrfan'ın yine sağ kanada yanaştığı bir akında buldu golünü. 

İkinci yarıya İsmail Kartal yazının başında yazdığımız doğruları görerek başladı. Ferdi sol beke Nazım sağ beke Osayi sağ öne Valencia sol öne geçti ve ilk hücumda Osayi'nin getirdiği topa arka direkte Valencia dokunamadı. Maç başından itibaren kanatlardan en etkili geldiği dakika buydu ev sahibinin. Elli ikinci dakikada bu sefer Ferdi soldan getirdi Valencia bu sefer de penaltı noktasına yakın bir yerden çerçeveyi tutturamadı. Bu iki pozisyonda da kaleyi bulamasa da Valencia'nın Serdar Dursun ile birlikte sahada olmasının faydasını pozisyona girerek gördü Fenerbahçe. Valencia-Berisha-Serdar Dursun'dan ikisi cezalı ya da sakat değilse aynı anda sahada olmak zorunda bu oyunda. İkinci yarıda Fenerbahçe hem oyuncu değiştirdi hem de zihniyet. Savunmasını da ileri çıkardı Fenerbahçe ve bu şekilde dönen topları toplamaya başladı. Bu şekilde İrfan da sezon başından bu yana kendisinden beklenen oyunu ortaya koydu. Dar alanda becerisi ile bir gol ve bir asist ile skora direkt katkı yaptı. Bir önceki maç yazısında belirttiğim gibi İrfan ve Mesut bu fizik gücü ile aynı anda sahada olamaz.İkisi de sahada olduğunda savunma zaafı ortaya çıkıyor, dakikaları bölüşmeleri bu dönem için en doğrusu. İsmail Kartal ilk iç saha maçında galibiyet aldı. Özellikle ikinci yarıda yaptığı değişiklikler maça olumlu yansıdı. Bu galibiyet Fenerbahçe için kalan maçlarda hedefi üst sıralar olarak revize etti. Her ne kadar ligin en zayıf ekibine karşı iyi oynamadan kazansa da Fenerbahçe için bu galibiyet çok önemliydi. Çünkü bu maçta da alınacak kötü bir skor sezonu çok zor hale sokabilirdi. 

Sivas maçı sonrası girilecek aranın İsmail Kartal için çok önemli olacağı ortada. Bence ikinci yarıda yapılan değişiklikler ile ortaya çıkan futbol görünce Osayi'nin Valencia'nın kanatlarda kullanılacağını söyleyebiliriz. Orta sahada ise Crespo'nun yanındaki partneri Sivas gibi zor deplasmanlarda Sosa değil diye düşünüyorum. O forma için ilk aday iyiyse Mert Hakan, yoksa da Gustavo ya da Zajc olacaktır. 

Bence hala bu kadro eldeki oyuncularla üçlü savunmada daha başarılı olur. Ancak dörtlü savunmada ısrar edilecekse sağ ve sol bek pozisyonuna takviye şart. Fenerbahçe yönetiminin yazının başında da belirttiğim gibi kredisi İsmail Kartal'dan düşük. Bu galibiyet yönetimin değil İsmail hocanın kredisini artırır. Fenerbahçe'nin bu oyununun Sivas deplasmanında yeterli olacağını düşünmüyorum.

Altay'ın ise bu kadroyla kümede kalması çok zor özellikle savunmada işleri çok zor. 

Yazarın Önceki Makalesi
Murat Tolga Şen
Murat Tolga Şen
Acun’un en çok reyting getiren programı kendi hayatı!
26 Kasım 2018
Yorumlar (0)
banner35
0
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11