Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe yönetimi İsmail hocanın taraftar gözündeki kredisinin kendilerinden daha fazla olduğuna karar vermiş olmalı ki dün İsmail Kartal'ı tek başına bıraktılar basın toplantısında. Hoca da bugüne kadar görmediğimiz bir sertlikte ve enerji ile konuştu basın toplantısında. Formasyon sorularına ısrarla "savunmada dörtlü oynayacağız" diye cevap verdi. Kadroyu görünce acaba üçlü başlar diye düşünmedim değil ama hoca bu sefer sağda Ferdi-Osayi, solda ise Atilla-Pelkas önlü arkalı başladı. Yedeklerde dörtlü savunmada orjinal sağ bek Nazım, önceki takımlarında zaman zaman sağ bek oynamış Tisserand varken bu oyuncuları tercih etmesi enteresandı. Sol tarafta ise öndeki Pelkas çizgi oyuncusu olmadığı için toplu ya da topsuz hep içeriye girdiği için Atilla o bölgede yalnız kaldı. Bu düzende oynanacaksa sol önde Ferdi ya da Osayi oynatılıp sağ bekte de Nazım ya da Tisserand tercih edilebilirdi. Aslen bu kadro bu oyuncularla hem de hiç oyuncu değiştirmeden üçlü oynar ama bildiğiniz gibi Fenerbahçe için yedi ölümcül günahtan en büyüğü savunmada üçlü oynamak. Altay aynı hücümdan ilk yarıda kaç tane yaptı bir noktada saymayı bıraktım ama savunmanın arkasına Serdar ile Kim arasına atılan bu toplardan birinde golü buldular. Fenerbahçe ise İrfan'ın yine sağ kanada yanaştığı bir akında buldu golünü.

İkinci yarıya İsmail Kartal yazının başında yazdığımız doğruları görerek başladı. Ferdi sol beke Nazım sağ beke Osayi sağ öne Valencia sol öne geçti ve ilk hücumda Osayi'nin getirdiği topa arka direkte Valencia dokunamadı. Maç başından itibaren kanatlardan en etkili geldiği dakika buydu ev sahibinin. Elli ikinci dakikada bu sefer Ferdi soldan getirdi Valencia bu sefer de penaltı noktasına yakın bir yerden çerçeveyi tutturamadı. Bu iki pozisyonda da kaleyi bulamasa da Valencia'nın Serdar Dursun ile birlikte sahada olmasının faydasını pozisyona girerek gördü Fenerbahçe. Valencia-Berisha-Serdar Dursun'dan ikisi cezalı ya da sakat değilse aynı anda sahada olmak zorunda bu oyunda. İkinci yarıda Fenerbahçe hem oyuncu değiştirdi hem de zihniyet. Savunmasını da ileri çıkardı Fenerbahçe ve bu şekilde dönen topları toplamaya başladı. Bu şekilde İrfan da sezon başından bu yana kendisinden beklenen oyunu ortaya koydu. Dar alanda becerisi ile bir gol ve bir asist ile skora direkt katkı yaptı. Bir önceki maç yazısında belirttiğim gibi İrfan ve Mesut bu fizik gücü ile aynı anda sahada olamaz.İkisi de sahada olduğunda savunma zaafı ortaya çıkıyor, dakikaları bölüşmeleri bu dönem için en doğrusu. İsmail Kartal ilk iç saha maçında galibiyet aldı. Özellikle ikinci yarıda yaptığı değişiklikler maça olumlu yansıdı. Bu galibiyet Fenerbahçe için kalan maçlarda hedefi üst sıralar olarak revize etti. Her ne kadar ligin en zayıf ekibine karşı iyi oynamadan kazansa da Fenerbahçe için bu galibiyet çok önemliydi. Çünkü bu maçta da alınacak kötü bir skor sezonu çok zor hale sokabilirdi.

Sivas maçı sonrası girilecek aranın İsmail Kartal için çok önemli olacağı ortada. Bence ikinci yarıda yapılan değişiklikler ile ortaya çıkan futbol görünce Osayi'nin Valencia'nın kanatlarda kullanılacağını söyleyebiliriz. Orta sahada ise Crespo'nun yanındaki partneri Sivas gibi zor deplasmanlarda Sosa değil diye düşünüyorum. O forma için ilk aday iyiyse Mert Hakan, yoksa da Gustavo ya da Zajc olacaktır.

Bence hala bu kadro eldeki oyuncularla üçlü savunmada daha başarılı olur. Ancak dörtlü savunmada ısrar edilecekse sağ ve sol bek pozisyonuna takviye şart. Fenerbahçe yönetiminin yazının başında da belirttiğim gibi kredisi İsmail Kartal'dan düşük. Bu galibiyet yönetimin değil İsmail hocanın kredisini artırır. Fenerbahçe'nin bu oyununun Sivas deplasmanında yeterli olacağını düşünmüyorum.

Altay'ın ise bu kadroyla kümede kalması çok zor özellikle savunmada işleri çok zor.