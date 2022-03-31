GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Bilim, Teknoloji
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Anketler
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
Ismael istedi yönetim alıyor! Beşiktaş'tan stoper harekatı
Spor
31.03.2022, 14:05
1/7
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Kaydet
Sonraki Galeriler
Survivor'da elenen isim Acun'u bile şoke etti!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge ve EYT için yeni hesap masada
Öne Çıkan Galeriler
Ismael istedi yönetim alıyor! Beşiktaş'tan stoper harekatı
Yenilen gollerden onu sorumlu tutular, evini taşladılar
Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar o isimde!
Real Madrid'in yıldızından Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
Burak Yılmaz bombası! Geri dönüyor
Yeni Galeriler
Ismael istedi yönetim alıyor! Beşiktaş'tan stoper harekatı
Survivor'da elenen isim Acun'u bile şoke etti!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge ve EYT için yeni hesap masada
Yenilen gollerden onu sorumlu tutular, evini taşladılar
Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar o isimde!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
Ismael istedi yönetim alıyor! Beşiktaş'tan stoper harekatı
Türkiye, ihracattan her ay güzel haberler alıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Phoenix Suns'ı kim durduracak?
Popüler Haberler
Yok böyle maç: Dünya futbolunun devini elediler
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı
Vefa Küçük'ten Uğur Dündar'a sert sözler: 'Ismarlama aday oldun'
Ünlü hakem apar topar hastaneye kaldırıldı
#Covid-19 Hijyen
#Yasa Dışı
#Sıfır atık
#baş örtüsü
#Halis Aygün
#ohal komisyonu
#Fransız şirket
#şehit maaşları
#Ünal Çeviköz
#Suriye Çalışma Grubu
#Giresunspor
#kılıçadaroğlu
#rio ave
#libya özel temsilcisi
#Kuveyt
#Burcu Altın kimdir
#Körfez Krizi
#uludere
#Kelbecer
#öznur çalık
Copyright © 2022
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
|
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
|
Çerez Politikamız
|
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#Covid-19 Hijyen
#Yasa Dışı
#Sıfır atık
#baş örtüsü
#Halis Aygün
#ohal komisyonu
#Fransız şirket
#şehit maaşları
#Ünal Çeviköz
#Suriye Çalışma Grubu
#Giresunspor
#kılıçadaroğlu
#rio ave
#libya özel temsilcisi
#Kuveyt
#Burcu Altın kimdir
#Körfez Krizi
#uludere
#Kelbecer
#öznur çalık
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam