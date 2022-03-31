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Ismael istedi yönetim alıyor! Beşiktaş'tan stoper harekatı

Spor 31.03.2022, 14:05
Ismael istedi yönetim alıyor! Beşiktaş'tan stoper harekatı
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.