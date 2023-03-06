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3. Sayfa
Röportaj
İskenderun'da tsunami paniği
Genel
06.03.2023, 08:02
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İskenderun'da dün akşam meydana gelen depremden sonra deniz suyu bir anda yükseldi. Şehir su altında kalırken vatandaşlar tsunami yaşanacağı endişesiyle ne yapacağını şaşırdı.
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#vefat
#Galatasaray
#havalaanı
#MediaCat
#Trabzonspor
#Bursaspor
#abd
#imaj
#Adana Demirspor
#Rıdvan Dilmen
#Dolar
#fenerbahçe
#Erman Toroğlu
#gazeteci
#kışlık kıyafet
#Makine İhracatçıları Birliği
#Cebir Okulları Kurtköy Kampüsü
#koronavirüs
#Zülfü Livaneli
#estetik
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