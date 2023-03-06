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İskenderun'da tsunami paniği

Genel 06.03.2023, 08:02
İskenderun'da tsunami paniği
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İskenderun'da dün akşam meydana gelen depremden sonra deniz suyu bir anda yükseldi. Şehir su altında kalırken vatandaşlar tsunami yaşanacağı endişesiyle ne yapacağını şaşırdı.