Yılın en iyi "sualtı markası' DİPSAN Sualtı Hizmetleri seçildi

Aslan Yapım tarafından DoubleTree by Hilton Hotel'de yapılan muhteşem organizasyonla "Uluslararası Ekonomi ve Proje Ödülleri" sahiplerine verildi. Sunuculuğunu ekranların beğenilen İsmi Tayyar Işıksaçan ve manken Özge Ulusoy'un yaptığı ödül töreninde DİPSAN Sualtı Hizmetleri Ltd. Şti. yılın en başarılı "su altı markası" ödülüne layık görüldü. Ödül takdimi sırasında açıklamada bulunan Avni Demiral, geceye ev sahipliği yapan Aslan Yapım'ı tebrik etti. Demiral, "Bu ödülü çalışanlarıma ve aileme armağan ediyorum. Herkese iyi seneler diliyorum" diyerek duygularını ifade etti.

Ödül gecesinde özel bir televizyon kanalına kısa bir demeç veren DİPSAN Sualtı Hizmetleri Ltd. Şti.Kurucusu Avni Demiral; iki yıl denizlerde kaptanlık yaptığını ifade ederek, "İki yılın sonunda gönül verdiğim dalışa geri dönerek 1996 senesinde DİPSAN Sualtı Hizmetleri şirketini kurdum. Şirketimiz bünyesinde sualtı sörvey hizmetleri, sualtı kaynak, gemi kurtarma, kinistin temizliği gibi hizmetler verilmektedir" dedi.

DİPSAN SU ALTI HİZMETLERİ

Dipsan Sualtı Hizmetleri Firması 1996 yılında kuruldu ve dalış hizmetleri vermeye başladı. Kurusucu Avni Demiral 1996 yılından bu yana şirket bünyesinde su dalgıçlık hizmeti vermektedir.

AVNİ DEMİRAL KİMDİR?

Avni DEMİRAL İstanbul Üniversitesi Sualtı Teknolojisi Bölümünden mezun oldu. 1994 - 1996 yılları arasında M / V SOFUOĞLU II gemisinde 2. kaptan olarak 6 ay çalıştı daha sonra M / V BEYAZBALİNA isimli gemide 8 ay süre ile 2. kaptan olarak çalıştı. 1996 yılında DİPSAN Sualtı Hizmetleri`ini kurdu; 1996`dan beri sanayi dalgıçlığı hizmeti vermektedir.

Sektördeki gemi ağırlıklı çalışması ile ön plana çıkmıştır. 2001 yılında gölcük tershane komutanlığına bağlı savaş gemilerinin karina kontrol temizleme ve video fotoğraf çekimi ihalesini alıp başarı ile bitirdi.

2010 yılında marport ambarlı limanı iskele kazıklarına 65.000 kg indiyum alışımlı tutya montaj işlerini hismak muhendilikle beraber yapmıştır.