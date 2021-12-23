MÜSİAD'dan indirim çağrısı
MÜSİAD, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla iş dünyasına indirim çağrısında bulundu.
İş Dünyası 23.12.2021, 22:55
MÜSİAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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