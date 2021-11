Murat Ülker yazdı: Mutlu Et, Mutlu Ol kültürünü nasıl yaşıyoruz?

Ülker'in yazısı şöyle:

Son iki yılda en çok özlediğimiz şeylerden biri sevdiklerimizle rahatça bir araya gelmek; mutluluğu yan yana birlikte yaşamak, paylaşmak; başarılarımızı, özel günlerimizi, kıymetli anları birlikte kutlamak oldu. Hepimizin ortak paydası olan bu hasretin yanı sıra, şahsen çok önemsediğim GOYA ziyaretlerimden mahrum kalmaya ise zor tahammül ettim. Neyse ki artık sağlık kurallarına riayet etmek şartıyla mutluluğu paylaşmak ve GOYAlamak serbest!

Böylece ilk fırsatta İngiltere’nin Leicester şehrindeki Wigston fabrikamızı GOYA’ladım. Bir süredir ziyaret edemediğim İngiltere’nin müstesna bisküvi üretim tesislerinden Wigston fabrikamızda 230 çalışanımız bulunuyor, yoğun sezonlarda bu sayı 570 kişiye kadar çıkıyor. Halkın çok sevdiği McVities asorti bisküvi koleksiyonları bu fabrikamızda üretiliyor. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 15bin tona ulaşıyor. Çikolata kaplı bisküvilerden kremalılara, tuzlu ve tatlı çeşitlere kadar pek çok değişik bisküvinin imal edildiği tesisimizde 10 ayrı üretim hattı bulunuyor. Ayrıca sezonluk olarak da ilave çeşitler üretiliyor. Burası tam bir lezzet mutfağı!

Fakat bu sefer mesele sadece tesis ziyareti değildi. Wigston goyada bu defa Yıldız Holding’de çok önemsediğimiz “Anlık Ödül" vermenin mutluluğunu yaşadım. Daha önce çeşitli vesilelerle bahsetmiştim; Anlık Ödül bizim kurum kültürümüzün bir parçasıdır. Başarıları anında takdir etmeye, çalışma arkadaşlarımızı teşvik etmeye, güzel haberleri birlikte kutlamaya çok önem veriyoruz. Anlık ödüller, mutlulukları kalıcı kılan bir yöntem bence. Nedir bu anlık ödül tam olarak derseniz, Yıldız Holding ekibi şöyle bir video hazırlamış;

Fabrikamızın Genel Müdürü Brian Jones bu sene The Grocer dergisinin Gold Awards "Yılın Fabrika Müdürü" ödülüne layık görüldü. Bu ödül İngiltere’de sektörün en prestijli taltiflerinden biridir. Ben goya ziyaretimde bu başarısından dolayı Brian’ı kutlayarak hemen Anlık Ödül’ünü takdim ettim. Bu Anlık Ödül’ün 2014’ten beri kutladığımız Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nün hemen öncesine denk gelmesi de ayrıca bir mutlu tesadüf oldu. Sadece Brian değil, fabrikanın tüm çalışanları için çok keyifli bir an ve güzel bir motivasyon oldu, #mutluetmutluol şiarımızın ne kadar isabetli bir yaşam prensibi olduğunu hep birlikte yaşayarak görmüş olduk.

Peki Brian Jones’un "The Grocer Gold Awards" ve bizim Anlık Ödülümüzü almasına vesile olan başarısı neydi? Wigston fabrikamızın bulunduğu Leicester şehri İngiltere’de COVID-19’dan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Eve kapanmalarla birlikte dünyanın her yerinde olduğu gibi Leicester’da da tüketiciler evlerinde zaman geçirmeye başladılar. Beraberinde atıştırmalık talebi patladı. Bu talebe yetişmek için üretimi artırmak gerekiyordu ama bu koşullarda üretim yapmak bile çok zorlaşmıştı. Üstelik sağlık koşullarına azami dikkat edilmesi, her şeyden önce çalışan sağlığının korunması elzemdi.

37 yıldır bu sektörde çalışan, 1984’ten beri McVities markasının ayrılmaz bir parçası olan Brian, daha önce benzeri görülmemiş zorluklar getiren bu dönemde ekibiyle birlikte büyük bir özveri ve adanmışlıkla çalıştı. Sağlıktan ödün vermeden üretimi sürdürmeyi; çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tüketicilerimizi gözeterek talebi karşılamayı başardı. Gündemi yakından takip etmenin yanı sıra çalışanlarımızı da aktif şekilde dinleyerek herkesin kaygılarını giderdi, kimseyi mağdur etmeden bu zorlu süreci atlattı. Kısacası başarılı bir liderlik sergiledi. Brian ve ekibinin sayesinde Wigston bölgedeki yüksek performanslı pladis fabrikası oldu.

Fabrikayı ziyaretimde Brian Jones’un aldığı ödülün mutluluğunun tüm çalışanlara yansımış olduğunu fark ettim. Bu başarının taltif edilmesi de herkesin simasına sirayet etmiş. Çok etkileyici ve sevindirici ekip ruhu tüm tesiste hissediliyor. Tabii Wigston’daki çalışanların büyük bölümünün çok uzun yıllardan beri bizimle olduğunu da söylemem gerek. Çalışan sadakati çok yüksek, dolayısıyla yaş ortalaması da; tesiste ortalama yaş 56 civarında. Mesela üretim hatlarını dolaşırken sohbet ettiğim arkadaşlardan biri 44 yıldır oradaydı. İlginç bir tesadüf ise bir başka çalışanımızın kısa süre önce İzmir’den göç etmiş olduğu; onun mutluluğu da gözlerinden okunuyordu. Ne mutlu bize ki her milletten insan tesislerimizde mutlulukla, bağlılıkla çalışıyor.

Tam bu dönemde fabrika hediyelik asorti bisküvi ürettiği için mevsimsel olarak değişen bir üretim ritmi var. Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan bisküvilerimiz için talep yılbaşı gibi özel dönemlerde katlanarak artıyor. Haliyle çalışanlarımızın bir kısmı yılın tamamında bizimleyken, mevsimsel olarak ek çalışanlar da bünyemize katılıyor. Bu arkadaşlarımızla karşılıklı olarak birbirimizden çok memnun kaldığımız için çoğunluk sonraki yıllarda çalışmaya devam ediyor. Dikkat ettim, bu yoğun çalışma temposuna rağmen herkes güler yüzlü ve mutluydu; tesis her zamanki gibi düzenli, hijyenik ve pandemi kurallarına azami seviyede özenliydi.

Tabi her fabrika goyasında adetim olduğu üzere işçilerimizin sendika temsilcileri ile görüştüm, sordum hallerini, varsa şikayetlerini... Wigston fabrikamızda bir hamurkar olan Paul McGarry sendika temsilcimiz ve bizim EWC (Avrupa İş Konseyimiz) üyesidir.

Bu güzel intibalarla ve anılarla Wigston’dan ayrıldıktan sonra Brian Jones’tan bir teşekkür mesajı aldım. Kendisini “müftehir bir pladisli” olarak tanımlıyor ve bütün fabrika çalışanlarının ziyaretten çok mutlu olduğunu söylüyordu. Ziyaretim sırasında ve akabinde Brian’ın mesajıyla takdir, teşekkür ve taltif kültürümüzün ve gelenekselleşen GOYA’nın önemini bir kez daha gördüm. Mutluetmutluol yaşama geçirildiğinde kurucularımızın zihniyeti, misyonu ve kültürümüz böylece sürdürülüyor.

Tebrikler Wigston ve Brian Jones!