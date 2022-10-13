Murat Ülker SEÇ Market'i anlattı

Murat Ülker'in blog sitesindeki yayınladığı paylaşımı şöyle:

İki hafta önce Yıldız Holding şirketlerinden Seç Market’in esnaf dostu diye adlandırdığımız iş modelimizin tanıtım toplantısı yapıldı. Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü ve Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen’in katılımıyla yapılan toplantıya ben de davetliydim. Bir de konuşma yaptım. O toplantıda arkadaşlarım seç bayileriyle yapılan röportajlardan bir video hazırlamışlar. Çok beğendim, dedim ki burada yaptığım konuşmayı bu videonun içinde görmek istiyorum. Tabii hemen “Nasıl?” dediler. Anlattım, uyguladık ve ortaya bu video çıktı. Bakalım beğenecek misiniz.

Bu arada SEÇ’in Mağaza sayısı Eylül ayı itibarıyla 81 ilde 2 bin 138’e ulaştı, yılın son çeyreğinde mevcut mağaza sayısının 2 bin 450’e ulaşması hedefleniyor. Ayrıca dijital altyapıyı güçlendirmeyi ve bu alandaki yatırımlarını da artırmayı planlıyoruz. Onu da belirteyim...