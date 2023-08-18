Memur-Sen hükümetin önerisini protesto etti

Hükümetin ikinci teklifini de yetersiz bulan Memur-Sen'e bağlı memur ve emekliler 81 ilde eylem yaptı.

Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında kamu işveren heyeti dün ikinci teklifini yaptı. Teklifi yeterli bulmayan Memur-Sen’e bağlı memur ve memur emeklileri 81 ilde eylem yaptı

Ankara’daki eylemlerin adresi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasının önü oldu. Memur ve memur emeklileri alana afiş ve pankartlarla geldi, slogan attı.

Memur Sen Ankara il temsilcisi Nevzat Öylek, memurun gerçekçi tepkileri karşısında hükümetin yetersiz teklifini protesto ettiklerini söyledi.

Öylek, iki puan arttırarak yüzde 25’e çıkardığı 2024 zam oranının Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisinin sekiz puan altında olduğunu belirtti. Öylek, “Piyasa gerçeklerine dayanan teklifi görmeyi bekliyoruz.” dedi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Toplu sözleşme görüşmelerinde 22 Ağustos'ta yeni teklif masaya gelecek. Tarafların bu tarihte de anlaşamaması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Bu aşamada kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.