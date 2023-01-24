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Memur emeklisinin ek gösterge ve 15 günlük fark ödemesi 27 Ocak'ta yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların, aylıklarında oluşan 15 günlük fark ile ek gösterge fark tutarları 27 Ocak'ta ödenmeye başlanacağını duyurdu.

İş Dünyası 24.01.2023, 16:32 24.01.2023, 16:39
Memur emeklisinin ek gösterge ve 15 günlük fark ödemesi 27 Ocak'ta yapılacak

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenecek. 

Ödemeler aylık alınan banka veya PTT şubelerindeki hesaplara yatırılacak. 

Buna göre;

-Aylıklarını her ay alanlara; ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

• 1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

• 2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

• 3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında
aylık farkı tahakkuk ettirilecek.

Bu kapsamda 2 milyon 384 bin 79 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 milyar TL olacak. 

SGK ve BAĞKUR emeklilerinin zamlı maaşları yatırılıyor

SGK ve BAĞKUR emeklileri ise aylıklarını zamlı olarak ödeme günlerinde almaya başladı. 

Bakanlık, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapıldığını hatırlattı.

SGK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında aylık almakta olan 59 bin 115 kişiye toplam 562,6 milyon TL ödenecek. 

9 bin 541 TL ile 17 bin 347 TL arasında ek ödeme

9 bin 541 TL ile 17 bin 347 TL arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacak. 

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