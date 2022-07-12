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Kanarya Adaları'ndaki kruvaziyer limanını Global Ports Holding işletecek

Global Ports Holding (GPH), İspanya'nın Kanarya Adalarında yer alan Las Palmas de Gran Canaria Kruvaziyer Limanı'nı portföyüne katarak işlettiği liman sayısını 22'ye yükseltti.

İş Dünyası 12.07.2022, 12:57
Kanarya Adaları'ndaki kruvaziyer limanını Global Ports Holding işletecek

Global Yatırım Holding'den yapılan açıklamaya göre, şirketin bağlı kuruluşu ve dünyanın önemli kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding'in yüzde 80 hissedarı olduğu Global Ports Canary Islands (GPCI), Las Palmas de Gran Canaria Kruvaziyer Limanı'nın operasyonlarının 40 yıl süreyle işletilmesine yönelik imtiyaz anlaşması hükümlerinde mutabık kaldı.

Las Palmas de Gran Canaria kruvaziyer limanının portföye eklenmesiyle GPH'nin Karayipler, Akdeniz, Güney Atlantik, Asya ve Kuzey Avrupa kruvaziyer bölgelerinde işlettiği ve yönettiği toplam kruvaziyer liman sayısı 22'ye yükselecek.

GPH'nin verdiği teklifte yer alan ve imtiyaz süreleri 20'şer yıl olan "Arrecife (Lanzarote)" ve "Puerto del Rosario (Fuerteventura)" kruvaziyer limanlarına ilişkin İmtiyaz Sözleşmeleri üzerinde görüşmeler devam ederken, 30 Eylül 2022'ye kadar bu iki limanla ilgili imtiyaz sözleşmeleri üzerinde mutabık kalınması bekleniyor.

Açıklamada, Global Yatırım Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklaması da yer aldı.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, "Zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife ve Puerto del Rosario kruvaziyer limanlarında imtiyaz haklarının kullanılmaya başlanmasının 2022 yılının 4. çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

GPCI, Las Palmas'taki yeni terminal binası, Arrecife'deki Marmoles rıhtımı ve Fuerteventura'daki Puerto del Rosario modüler terminal tesisleri için yaklaşık 40 milyon avro yatırım yapacak. Söz konusu proje için finansmanın yerel bankalardan sağlanması planlanırken, finansman görüşmelerinde ileri aşamaya gelindi. Borçlanma metriklerinin ise grubun geçmişteki emsalleri ile paralellik göstermesi bekleniyor.

GPH, Avrupa'da küçük liman ağını genişletmek için de girişimlerde bulunuyor. Daha önce duyurulan ve 2022'de yaklaşık 24 bin yolcu ağırlaması beklenen İtalya'daki Crotone Kruvaziyer Limanı'nın yanı sıra, İspanya'daki Vigo Kruvaziyer Limanı da GPH portföyüne eklendi. GPH, Vigo Kruvaziyer Limanı'nda yerel ortaklarla yüzde 50-50 ortak girişim yoluyla, 2024’ün sonuna kadar geçerli bir imtiyaz sözleşmesi kapsamında münhasır olmayan kruvaziyer operasyonlarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak bu alanda daha da büyüme stratejilerine sadık kaldıklarını bildirdi.

Kutman, "Kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası deneyim ve işletme modelimizi Kanarya Adalarına taşıyoruz. Ayrıca küçük liman ağımızı da Vigo ile genişlettik. Böylece bir yandan dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi pozisyonumuzu güçlendirirken diğer yandan ise kruvaziyer turizminin kılcal damarlarına kadar giriyoruz. Portföyümüzü genişletmek üzere akılcı fırsatları değerlendirmeye ve görüşmelere devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

#Global Ports Holding #kanarya adaları #mehmet kutman
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