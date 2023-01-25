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"Girişimcilik bir takım oyunudur"

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından düzenlenen “Girişimci Buluşmaları”nın bu ayki konuğu İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Meclis Başkanı Erhan Erken oldu.

İş Dünyası 25.01.2023, 16:59 25.01.2023, 17:02
"Girişimcilik bir takım oyunudur"

Ekonomik kalkınmanın anahtar faktörlerinden biri olan girişimcilik ruhunu yaygınlaştırmak ve girişimcileri bir araya getirmek için gerçekleştirilen Girişimci Buluşmaları’na bu ay, dünyanın en büyük ve köklü ticaret odalarından biri olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Meclis Başkanı Erhan Erken konuşmacı olarak katıldı.

"KOSGEB ile geliştireceğimiz proje ile yüz kişiye destek sağlayacağız"

Bahariye Mevlevihanesi’ndeki vakıf merkezinde 24 Ocak Salı günü gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan GİV Başkanı Mehmet Koç, “Cumhurbaşkanlığı’nda bir girişim ofisi kurulması gerektiğine inanıyoruz. Bu ofis ile birlikte Türkiye’de girişimciliğin öneminin artacağına inanıyoruz ve bu konu ile ilgili çalışmalarımızı sürdürerek ülkemiz için çok önemli bir hizmette bulunacağımızı düşünüyoruz. KOSGEB ile geliştireceğimiz bir projenin müjdesini vermek isterim. Bu projede nesnelerin interneti, siber güvenlik, yapay zeka ve şirketlerin dijital dönüşümü konularında iki yüze yakın kişiye eğitim vereceğiz ve içlerinden yüz tanesine birer milyon TL destek sağlanacak” dedi.

"Dünyanın ve ülkenin gündeminin takip ederek şartları iyi analiz etmeliyiz"

Daha sonra kürsüye gelen İTO Meclis Başkanı Erhan Erken, “Girişimci ruhlu insanların en önde koşması önemlidir. Genç arkadaşlara yılmadan daha iyisine ulaşmak için çok çalışmalarını öneriyorum. Girişimciler hayal kurarak, ahlaklı olmayı unutmadan ve iyi bir planla hedefe koşmalıdır. Maddi sermayenin yanında insanın manevi sermayesi de çok önemlidir. Girişimcilik bir takım oyunudur ve bu takım oyununda olabildiğince kendimizi besleyen insanların içinde yer almalıyız. Girişimcilikte en önemli konulardan birisi de dünya ile bağımızı koparmamaktır. Dünyanın ve ülkenin gündemini takip ederek şartları iyi analiz etmeliyiz” dedi.

Girişimciliğin önemine de değinen ve girişimcilik konusunda çok değerli bilgiler aktaran Erken, konuşmasının arkasından konuklardan gelen soruları yanıtladı.

Girişimci İşadamları Vakfı Genel Başkanı Mehmet Koç’un Erhan Erken’e teşekkür plaketi ve Girişimci İşadamları Vakfı üyelerine rozet takdimi sonrasında hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.

9. GİV Girişimcilik Ödülleri takdimi gerçekleştirildi

2011 yılından itibaren 1.600’ün üzerinde proje başvurusu gerçekleştirilen, 300 proje derecelendirilerek taltif edilen ve ödüllendirilen 9. GİV Girişimcilik Ödülleri de Girişimci Buluşmaları’nda takdim edildi.  GİV Girişimcilik Ödülleri’nin Proje Fikir Ödülleri Kategorisi’nde birincilik ödülü 14 – 13 İnovatif Tarım Sistemi projesi ile Ömer Şalcı, HEYSEM – Noninvaziv Yöntem ile Hemoglobin, Nabız, Saturasyon ve Methemoglobin Değerleri Ölçüm Cihazı projesi ile ikincilik ödülü Şule Söylemezoğlu ve DESİGN Al projesi ile üçüncülük ödülü Buğrahan Zeki Kadak’a verildi. Üçüncüye 50 bin TL, ikinciye 100 bin TL ve birinciye 150 bin TL ile toplam 300 bin TL ödül törenle sahiplerini buldu.

Kaynak: finansgundem.com

#Erhan Erken #ito
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