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Erdal Bahçıvan bir kez daha İSO Başkanı seçildi

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2022-2026 döneminde görev alacak Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kulu Üyeleri seçimi tamamlandı. Çift listenin yarıştığı seçimde, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 56’ya karşı 74 Meclis Üyesinin oyu ile Başkan seçildi.

İş Dünyası 09.11.2022, 00:13
Erdal Bahçıvan bir kez daha İSO Başkanı seçildi

Türkiye’nin 22 bini aşkın üyesiyle en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2022-2026 döneminde görev alacak Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi tamamlandı.

İSO Odakule’de gerçekleştirilen ve Erdal Bahçıvan ile Adnan Dalgakıran’ın listesinin yarıştığı seçimde, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 130 Meclis Üyesinin 74’ünün oyunu alarak Başkan seçildi.

 Erdal Bahçıvan, 2022-2026 yılına kadar İSO Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak. 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Geçen hafta başlayan İSO seçim maratonunu, Odamızın geleneklerine yakışır bir olgunlukta tamamladık. 2022-2026 çalışma dönemi için İSO Meclis üyelerimizin teveccühleri ile Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildim. Destekleri için başta Meclis Üyelerimiz olmak üzere tüm sanayici dostlarımıza teşekkür ediyorum. Rekabetin ve yarışın kurumlara her zaman dinamizm kazandırdığını düşünüyorum. Yıkıcı olmayan rekabet toplumları, kurumları ve bireyleri hep ileriye götürmüştür. Bu çerçevede odamıza hizmet için demokratik bir şekilde yarıştığımız sanayici arkadaşlarımı getirdikleri rekabet ve dinamizm için tebrik ediyor, onlara da teşekkür ediyorum.

“Sanayimizi ileriye götürme hedefinde kenetleneceğiz”

Evet bir seçim süreci yaşadık. Seçimlerde zafere ulaşmak önemli bir motivasyon unsurudur. Ama seçimlerde tek amaç kazanmak ve kaybetmek değildir. Bu nedenle, bugün olduğu gibi yarın da bizim içen huzurlu olmak, dostluklarımızı korumak her şeyden önemli olacaktır. Çünkü şunu özellikle vurgulamak isterim ki İSO’nun 70 yıllık uzun tarihinde nezaket, dostluk her zaman galip gelmiştir. Bugün de İSO’nun hiç değişmeyen galipleri yine bu iki değer olmuştur. İşte bu sebeple bu kurumun mensupları olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Şimdi biten bu seçimlerin ardından üretim hayatımızı, sanayimizi, Odamızı hep daha ileriye götürmek hedefimiz etrafında kenetleneceğiz. Çok değer verdiğimiz işbirliği kültürü eşliğinde öncelikle ülkemiz sanayisi ve odamız için dün olduğu gibi yarın da aynı şevk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.

Yapılan seçimler sonucunda yine Meclis üyelerimizin oylarıyla İSO Meclis başkanlığına seçilen Ender Yılmaz’ı tebrik ediyorum görevinde başarılar diliyorum. Seçimlerin şimdiden ülkemiz, güzide Odamız ve biz sanayiciler için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Yeni İSO Yönetim Kurulu belirlendi

Seçim sonucunda İSO’da 2022-2026 yılları arasında görev yapacak olan Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Erdal Bahçıvan, İrfan Özhamaratlı, Kemal Akar, Cemal Keleş, Sultan Tepe, Vehpi Canpolat, Celal Kaya, İnan Altınbaş, Hüseyin Çetin, Faruk Sarı ve Murat Çökmez oldu.

İSO Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise Kenan Baytaş, Sadettin Kaşıkırık, Yalçın Çağlar, Suat Öztürk, Mehmet Şenocak, Aydın Aslandağ, Fuat Küçük, Adem Genç, Kerim Çolakoğlu ve Abdurrahman Uzun’dan oluştu. 

İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz oldu

İSO Yönetim Kurulu ile aynı gün yapılan yeni dönemin ilk Meclis toplantısında, İSO Meclis Başkanlık Divanı da seçildi. Yapılan oylama sonucunda 80 oy ile Ender Yılmaz İSO Meclis Başkanı seçildi.

İSO Meclis Başkan Vekilleri Sadık Ayhan Saruhan, Yüksel Özyurt ve Katip Üye Koray Yavuz oldu. 

İSO Meclis Başkanlık Divanı

Soldan sağa- Koray Yavuz, Sadık Ayhan Saruhan, Ender Yılmaz, Yüksel Özyurt. 

Kaynak: Patronlar Dünyası

#Erdal Bahçıvan #İSO
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