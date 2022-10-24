Dünyanın en zenginleri açıklandı

ABD merkezli Forbes dergisi, 2022 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada zirvede 219 milyar dolarlık servetiyle Tesla’nın kurucusu Elon Musk yer aldı.

Geçen yıl ilk sırada yer alan Amazon’un CEO’su Jeff Bezos 171 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi.

MİLYARDERLERİN DE GELİRİ AZALDI

Savaş, pandemi ve durgun piyasalar bu yıl dünyanın milyarderlerini vurdu. Forbes’un 36. yıllık gezegenin en zengin insanları sıralamasında yer alan kişi sayısı 87 kişi azalarak 2 bin 668 kişi oldu. Bu kişilerin toplam serveti 400 milyar dolar azalarak 12.7 trilyon dolar oldu.

MURAT ÜLKER İLK SIRADA

Türkiye’de ise Murat Ülker, 4.7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı.

2020 yılında serveti 6.3 milyar dolar Ülker, dünya sıralamasında 421’inci sıradan 601’inci sıraya geriledi.

FERİT ŞAHENK İKİNCİ SIRADA

Türkiye’de listede ikinci sırada 2,4 milyar dolarlık servetiyle Ferit Şahenk yer aldı. 2021 yılında 3 milyar dolarlık servete sahip olan Şahenk, 2022 listesinde 1292’nci sırada yer buldu.

Forbes dergisine göre en zengin 10 Türk ve servetleri şöyle:

ÇİNLİ MİLYARDERLER ÇOĞALIYOR

Çin ve ABD, birlikte dünyanın "bilinen" milyarderlerinin yüzde 55'ine sahip.

Hurun'a göre, dünyanın ikinci en büyük ekonomisine sahip Çin'de toplamda bin 133, ABD'de ise 716 milyarder var. Ayrıca Çin'deki milyarder sayısı ABD'ye göre üç kat hızlı artıyor.

En fazla milyardere sahip ilk üç şehrin tamamı artık Çin'de.

Ancak Amerikalı milyarderler hala Çinli milyarderlerden daha zengin.

ABD, küresel çaptaki 'bilinen milyarderlerin' yüzde 32'sine sahipken Çinli milyarderler bunun yaklaşık yüzde 27'sini oluşturuyor.

Hurun CEO'su ve yayınlanan raporun baş araştırmacısı Rupert Hoogewerf'e göre, "gerçek ekonomik ateş gücü", şirketlerin değeriyle varlıklı bireylerden daha iyi ölçülüyor.

Rapora göre, ABD'nin en büyük dört şirketinin (Apple, Microsoft, Amazon ve Alphabet (Google'ın ana şirketi) toplam piyasa değeri, Çin'deki devlet dışı en değerli 500 şirkete eşdeğer.

Listenin üçüncü sırasında, 215 dolar milyarderine sahip Hindistan bulunuyor.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'da 13 milyarderin listeden düşmesiyle ülkedeki milyarder sayısı 72'ye geriledi ve Rusya şu anda 8'inci sırada yer alıyor.

Kaynak: Patronlar Dünyası