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'Depremzede sanayi' için acil eylem planı

Depremden zarar gören sanayi bölgeleri, fabrikalar ve KOBİ'ler için acil eylem planı devreye alındı.

İş Dünyası 12.03.2023, 09:57 12.03.2023, 10:01
'Depremzede sanayi' için acil eylem planı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, zarar gören sanayi bölgeleri ve fabrikaların yeniden inşasından bölgedeki yatırımları korumaya, KOBİ'lere özel desteklerden bölgesel kalkınmaya kadar bir dizi acil eylem planını devreye aldıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu ile Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) düzenlenen sanayiciler ile istişare toplantısının ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıkılan veya hasarlı durumdaki sanayi sitelerini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile beraber Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) koordinasyonunda, yeniden inşa sürecini başlatacaklarını bildiren Varank, OSB ve Sanayi Sitelerinin hasar gören altyapılarını onardıklarını, bu sanayi bölgelerinin borçlarını 1 yıl süreyle ertelediklerini söyledi. Sanayi sitelerinde üst yapılara sağladıkları destek oranını yüzde 70'ten yüzde 100'e çıkardıklarına işaret eden Varank, şöyle konuştu:

"Sanayicilerimizin yanı sıra, afete maruz bölgedeki KOBİ'lerimizin de yanındayız. Zarar gören sanayi bölgeleri ve fabrikaların yeniden inşasından bölgedeki yatırımları korumaya, KOBİ’lerimize özel desteklerden bölgesel kalkınmaya kadar bir dizi eylem planını devreye alıyoruz. Bu kapsamda depremden zarar gören imalat sanayisi işletmelerimize yönelik, KOSGEB Acil Destek Kredisi'ni devreye alıyoruz. İşletmede oluşan hasara ve işletmenin büyüklüğüne göre, 1 milyon liraya kadar faizsiz ve ilk yılı geri ödemesiz KOSGEB kredisi vereceğiz. Ayrıca az, orta ya da ağır hasar fark etmeksizin, bölgedeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçlarını siliyoruz."

"Yeni yatırımların önünü açacak adımlar attık"

Varank, bölgedeki mevcut yatırımların devamını sağlarken, yeni yatırımların da önünü açacak adımlar attıklarına dikkati çekerek, bu çerçevede depremlerin yıkıma yol açtığı ilçeleri "Cazibe Merkezleri Programı"na dahil ettiklerini açıkladı. Böylece buralara yapılacak tüm yatırımları, en üst teşvik olan 6. Bölge teşviklerinden faydalandıracaklarının altını çizen Varank, depremden etkilenen bölgelerdeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresini 3 yıl uzattıklarını kaydetti.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki gelir vergisi stopaj teşvikini ve SGK İşveren hisse desteğini de yüzde 100'e çıkardıklarını aktaran Varank, "26 Kalkınma Ajansımızın tüm kaynaklarını afet bölgesindeki şehirlerimize yönlendirerek, Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Planı'nı uygulamaya alıyoruz. Ajanslarımızın deprem bölgelerindeki tüm projelerinde eş-finansman modelini kaldırıyor, projelerin finansmanının tamamını devlet olarak biz üstleniyoruz." ifadesini kullandı.

"Sosyal girişimcilik seferberliği"

Varank, Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında çadır ve konteyner kentlerde özellikle kadınlar ve gençlerin üretim yapabilecekleri atölyeler kuracaklarını vurgulayarak, burada üretilen ürünleri şirketlerin satın alma garantili olarak alacaklarını belirtti.

Bugün gün boyunca Malatya'da, şehrin sorunlarıyla ilgili sanayicilerle ve esnafla bir araya geldiklerini dile getiren Varank, "Geçici iş yerleri kurulması ile ilgili talebi biz zaten gündemimizi almıştık. Malatya genelinde, AFAD'ın koordinasyonunda, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) ve diğer kurumlarımızın katkılarıyla, 2 bine yakın geçici iş yerini biz kurmaya başlayacağız. Böylece buralarda, ekonominin tekrar canlanmasında önünü açmış olacağız." şeklinde konuştu.

"Gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz"

Varank, dün Kahramanmaraş'ı bilim insanları ile birlikte ziyaret ettiklerini, sanayiciler, iş insanları ve sanayi esnafıyla bir araya geldiklerini ve onların sıkıntılarını nasıl giderebileceklerine dair toplantılar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biliyorsunuz şu anda bölgede bir siyasi partinin de lideri var. Bir siyaset yapmadan, tamamen işimize odaklı bir şekilde bu depremin yaralarını nasıl sararız diye uğraşırken, o siyasi partinin genel başkanı bu akşam üzeri şöyle bir ifade kullanabiliyor, 'Ben bugün sanayicilerimizi gezdim, onlara sordum size kimse gelip bir şey sordu mu? Hayır kimse gelip onlara bir şey sormamış, sanayicinin dertlerini dinleyen kimse yok.'

Biz burada Organize Sanayi Bölgesi'nde toplantı yapıyoruz, günlerdir iş insanlarımızla, sanayicilerimizle bir aradayız. Bu gerçekten kabul edilebilir bir tavır değil. Biz diyoruz ki, gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz. Malatyalı kardeşlerimizle bölgedeki bütün şehirlerimizde el ele vereceğiz, tekrar bu afetin etkilediği bölgeleri ayağa kaldıracağız. Bunun için devletimiz bütün imkanlarını şu anda sunmuş vaziyette. El ele verdiğimizde de biz tekrar bu şehirdeki bütün üretimi ayağa kaldırmış olacağız. Bu akşam bizimle beraber olan bütün iş insanlarımıza ve sanayicilerimize çok teşekkür ediyorum, onların hizmetinde olduğumuzu da tekrar belirtiyorum."

#deprem
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