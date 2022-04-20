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Deniz Feneri Derneği'nden Ülker ailesine teşekkür

Türkiye'de dünyanın 70 ülkesinde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Deniz Feneri Derneği, yardım çalışmalarında büyük katkısı olan Yıldız Holding’e teşekkür etti.

İş Dünyası 20.04.2022, 07:28
Deniz Feneri Derneği'nden Ülker ailesine teşekkür

İş dünyasının da destekleriyle yardım çalışmalarını tüm yurtta büyük bir seferberliğe dönüştüren Deniz Feneri Derneği, salgınla mücadelede özel sektörün yardımlarını süratle ihtiyaç noktalarına ulaştırıyor. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, iş dünyasındaki hayırseverlerin bu dönemde ihtiyaçların giderilmesi noktasında başarılı bir sınav verdiğini söyledi.

Deniz Feneri Derneği, ekonomik koşullar, kıtlık, bölgemizde devam eden savaşlar, ekonomik nedenlerle eğitime ulaşamayan ve doğal afetlerde mağdur olan yüzbinlerce kişiye, iş dünyasının desteğiyle yardım ulaştırdı. Yardım faaliyetlerinde Deniz Feneri Derneği'nin her zaman yanında olan Yıldız Holding, dernek aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine gıda, giysi, temizlik kolisi yardımı yanı sıra; her ay 2000 yetime yaptığı nakdi destek, yurt dışında görmeyen gözlere ışık olmak için yüzlerce katarakt ameliyatı ve susuzluk sebebiyle yaşam mücadelesi veren Afrika'da açtırdığı onlarca su kuyusu ile her alanda yardım faaliyetlerinin öncüsü oldu.

Yıldız Holding her ay 2 bin yetime harçlık ve binlerce aileye gıda kolisi ulaştırıyor

İş dünyasının yardımlarını her zaman yanlarında hissettiklerini ancak bu dönemde daha da anlamlı olduğunu vurgulayan Cengiz, “Dayanışma kültürüne sahip ülkemizde çok sayıda iş insanının sorumluluk göstererek ihtiyaç sahiplerine destek verdiğini biliyoruz. Bizler de Deniz Feneri Derneği olarak bu tür yardımların vatandaşlarımızla buluşması adına yoğun bir çaba gösteriyoruz. Son yıllarda Yıldız Holding ve Ülker ailesinin desteğini daima yanımızda gördük. Geçtiğimiz yıllarda başlayan 2 bin yetim çocuğa düzenli harçlık uygulaması katlanarak devam ediyor. Pandemi döneminde 10 bin aileye her ay düzenli olarak gıda kolisi ulaştırdık. Şimdi de mevcut devam eden yardımlarına ek olarak ihtiyaç sahibi 1000 aile ve çocukları için; gıda, giyim ve temizlik malzemelerinden oluşan kolileri dağıtmaya başladık” dedi.

Mutlu Et Mutlu Ol” bizim kurumsal ve hayat ilkemiz

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yapılan toplantıya katılan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın ise birey ve kurum olarak herkesin belirli sorumlulukları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bizi böylesine hayırlara vesile kılan Rabbimize şükrediyoruz ve mutluluğumuzu ifade ediyoruz. Ülker ailesinin Rahmetli Sabri Bey döneminden beri iyinin ve iyiliğin yanında olduğuna bizzat şahidiz. Allah onlardan razı olsun.

Sahabeden Ebu Musa el-Eş'arî diyor ki: Hz. Peygambere (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biri geldi, Hz. Peygamber (Sallallahü teala aleyhi ve sellem), yanında oturan arkadaşlarına yöneldi ve onlara, 'Aracı olun mükâfatınız verilir' (Müslim, Birr ve Sıla, 145  buyurdu. Çünkü yine Peygamberimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in beyanı ile, 'Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir' (Tirmizî, İlim, 14.).

Bugün Murat Ülker ve Ali Ülker beyler bu önemli aile geleneği olan Hayr'ı katlayarak devam ettiriyorlar. 'Mutlu Et Mutlu Ol'u kurumsal ilkeye dönüştüren Yıldız Holding olarak diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız gibi Deniz Feneri ile de ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğumuz için mutluyuz.”

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