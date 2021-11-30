İrfan Can Kahveci'den Vitor Pereira'ya şok tepki!

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya tepkiler büyüyor! Galatasaray ve Olympiakos maçlarında İrfan Can Kahveci'yi oyundan alarak büyük tepkilere neden olan Vitor Pereira, Göztepe maçında dakika 78'de İrfan Can Kahveci'yi oyundan aldı.