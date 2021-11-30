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Röportaj
İrfan Can Kahveci'den Vitor Pereira'ya şok tepki!
Spor
30.11.2021, 09:32
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya tepkiler büyüyor! Galatasaray ve Olympiakos maçlarında İrfan Can Kahveci'yi oyundan alarak büyük tepkilere neden olan Vitor Pereira, Göztepe maçında dakika 78'de İrfan Can Kahveci'yi oyundan aldı.
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#estetik
#vefat
#midas
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#Rıdvan Dilmen
#peron
#Vedat Muriqi
#koronavirüs
#Zülfü Livaneli
#Adana Demirspor
#final
#Galatasaray
#Trabzonspor
#GS
#eş
#Boşanma
#meyve
#Dolar
#gazeteci
#abd
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