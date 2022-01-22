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3. Sayfa
Röportaj
İnsanlar 'saçlarını yalamak için' para ödüyor
Genel
22.01.2022, 16:45
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Anna Shepherd isimli genç kızın 13 yaşında saçları ağardı. Okulda alay konusu olmaktan korkan Anna, saçını 5 fit uzattı.
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#Pepsico
#31 Mart
#nazar kaya
#limon
#MGK
#Gülben Ergen
#Manavgat
#Salih Okur Gümrükçüoğlu
#ret
#S-300
#TUSAŞ
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