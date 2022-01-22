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İnsanlar 'saçlarını yalamak için' para ödüyor

Genel 22.01.2022, 16:45
İnsanlar 'saçlarını yalamak için' para ödüyor
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Anna Shepherd isimli genç kızın 13 yaşında saçları ağardı. Okulda alay konusu olmaktan korkan Anna, saçını 5 fit uzattı.