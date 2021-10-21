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İnlerine girdik

Genel 21.10.2021, 00:37
İnlerine girdik
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Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Bu kapsamda Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda teröristlerce kullanılan 12 mağara, sığınak ve depo imha edildi.