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İngilizlerden Mesut Özil için şok benzetme!

Spor 25.01.2022, 15:26
İngilizlerden Mesut Özil için şok benzetme!
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Dünya futbol tarihinin görmüş olduğu en büyük 10 numaralardan biri olan Mesut Özil, tam 1 yıl önce Fenerbahçe'ye imza atmıştı.