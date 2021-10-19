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İmparatorun gelinine taktığı altın kemerin fiyatı ortaya çıktı

Genel 19.10.2021, 15:59
İmparatorun gelinine taktığı altın kemerin fiyatı ortaya çıktı
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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses geçtiğimiz hafta Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturdu. İbrahim Tatlıses'in gelinine taktığı altın kemer sosyal medyada çok konuşulmuştu. İşte o kemerin fiyatı belli oldu.